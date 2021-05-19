Bir gün arayla Covid-19'a yenik düştüler
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Bir gün arayla Covid-19'a yenik düştüler

Bir gün arayla Covid-19'a yenik düştüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da korona virüse (Covid-19) yakalanan çift, tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

Kütahya'da korona virüse (Covid-19) yakalanan çift, tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

Söğüt köyünde ikamet eden 79 yaşındaki İbrahim Ünal ve 74 yaşındaki eşi Hatice Ünal, bir süre önce korona virüse yakalanarak Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Korona virüs tedavisi gören ve sağlık durumu kötüye giden İbrahim Ünal önceki gün eşi Hatice Ünal da dün hayatını kaybetti. 56 yıllık evli Ünal çifti, Söğüt Köyü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Köy muhtarı Ali Şahin, "Köyümüzün sevilen çiftinin konona virüsten hayatını kaybetmesi herkesi üzüntüye boğmuştur. 14 gündür hastanede tedavi gören 56 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi çiftimiz bir gün arayla vefat etmiştir. Yan yana toprağa verdiğimiz İbrahim ve Hatice Ünal, nisan ayının başında korona virüs aşısı olmuştu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Köy sakinlerinden İlyas Fidan da, "Korona virüsün şakası yok. Lütfen kurallara uyalım. İbrahim ve Hatice Ünal'a Allah rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Bir gün arayla Covid-19'a yenik düştüler
Bir gün arayla Covid-19'a yenik düştüler
Bir gün arayla Covid-19'a yenik düştüler
Bir gün arayla Covid-19'a yenik düştüler
Bir gün arayla Covid-19'a yenik düştüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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