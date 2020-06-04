Bir girişimci Japonların koi balığını üretmeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir girişimci Japonların koi balığını üretmeye başladı

Kahramanmaraş'ta bir girişimci Japonların koi isimli süs balığını üretmeye başladı.

04.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:02

Kahramanmaraş'ta bir girişimci Japonların koi isimli süs balığını üretmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta 7 yıldır alabalık üreticiliği yapan ve Koi balığını Ceyhan Nehri'nde ilk defa üreten Ahmet Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yakın zamanda üretimine başlanan balığı Kahramanmaraş'ta ürettikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda pazar aşamasındayız. İlerleyen süreçte ülkenin birçok noktasına göndermeyi düşünüyoruz." dedi.

Taş, 25 ile 30 yıl arasında ömrü bulunan koinin, uzun süre yaşaması, yaklaşık bir metre uzayabilmesi ve renkleri dolayısıyla tercih edildiğini ifade etti.

Bir girişimci Japonların koi balığını üretmeye başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Haber
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
1 CHP'li ve 2 HDP'li ismin vekilliği neden düştü? 3'ünün bir ortak noktası var
1 CHP'li ve 2 HDP'li ismin vekilliği neden düştü? 3'ünün bir ortak noktası var
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Metin Bulut Murat Kurum Berat Albayrak Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Haldun Dormen Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Bülent Uygun Nihat Özdemir Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Haziran Antalya Donald Trump
Şu an buradasınız: Bir girişimci Japonların koi balığını üretmeye başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 16:02:45. #1.15#
title