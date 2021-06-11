Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
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Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunuslu gençlerin lastik yakarak yolu kapatması ve yükselen dumanlar Yolu kapatan gençlere polisin müdahalesiTUNUS (AA) Başkent Tunus'un Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunuslu gençlerin lastik yakarak yolu kapatması ve yükselen dumanlar

Yolu kapatan gençlere polisin müdahalesi

TUNUS (AA) Başkent Tunus'un Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti. Lastik yakarak yolu kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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