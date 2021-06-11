Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunuslu gençlerin lastik yakarak yolu kapatması ve yükselen dumanlar Yolu kapatan gençlere polisin müdahalesiTUNUS (AA) Başkent Tunus'un Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti.