Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunuslu gençlerin lastik yakarak yolu kapatması ve yükselen dumanlar Yolu kapatan gençlere polisin müdahalesiTUNUS (AA) Başkent Tunus'un Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunuslu gençlerin lastik yakarak yolu kapatması ve yükselen dumanlar
Yolu kapatan gençlere polisin müdahalesi
TUNUS (AA) Başkent Tunus'un Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti. Lastik yakarak yolu kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi