Bir garip intihara teşebbüs vakası
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Bir garip intihara teşebbüs vakası

Bir garip intihara teşebbüs vakası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde intihar etmek isteyen şahıs, elektrik kablolarına tırmandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde intihar etmek isteyen şahıs, elektrik kablolarına tırmandı. Şahsı gören vatandaşlar şaşırırken, ikna edilerek indirilen şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 9. Cadde üzerinde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kişi, intihar etmek için elektrik kablosuna tırmandı. Şahsın kablolar üzerine çıkması ilgin görüntüler ortaya çıkarırken, durumu gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahasın altına branda açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Bir süre kablolardan tutunarak sarkan şahıs, daha sonra ikna edilince aşağı indi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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