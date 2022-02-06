Bir fatura isyanı da şarkıcı Serkan Kaya'dan! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi - Haberler Magazin
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Bir fatura isyanı da şarkıcı Serkan Kaya'dan! Faturayı görünce "Çok çalışmak lazım" dedi

Diğer - Magazin
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Şarkıcı Serkan Kaya, evine gelen 9 bin 800 liralık faturaya isyan etti. Kaya, faturayı paylaşıp "Bizi de ihmal etmemişler, sağolsunlar" dedi. Ünlü şarkıcı daha sonra konser programını paylaşarak "Çok çalışmak lazım" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Yeşim Salkım gibi isimler artan zamlardan sonra gelen faturaları paylaşarak sitem etmişti. Ünlü isimlerin elektrik ve doğal gaz faturası isyanına şarkıcı Serkan Kaya da dahil oldu.

KAZANDIĞI PARAYI BAĞIŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde"Kim Milyoner Olmak İster"e katılan ve kazandığı 100 bin TL'lik para ödülünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlayan Serkan Kaya, bu hareketiyle takdir toplamıştı. Ünlü şarkıcı şimdilerde ise son paylaşımıyla gündemde.

Bir fatura isyanı da şarkıcı Serkan Kaya'dan! Faturayı görünce 'Çok çalışmak lazım' dedi

10 BİN LİRAYA YAKIN GELEN FATURAYA İSYAN ETTİ

Serkan Kaya evine gelen 9 bin 800 TL'lik elektrik faturasını paylaştı. Kaya, "CK enerji bizi de ihmal etmemiş sağ olsun" yorumunda bulundu. Şarkıcı daha sonra ise konserini paylaşarak "Çok çalışmak lazım" notunu düştü.

Bir fatura isyanı da şarkıcı Serkan Kaya'dan! Faturayı görünce 'Çok çalışmak lazım' dedi

Diğer - Magazin

Elektrik Faturası, Serkan Kaya, Magazin, Haber

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Yorumlar (1)

Mustafa TekkaleMMM:

Bitirdiler bizi.. yakında petrol de 20 TL olur

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