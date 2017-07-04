Bir Döneme Damgasını Vuran Djibril Cisse, İsveç Ekibi Tverdon Sport'a Gitti

Bir dönemin gözde forvetlerinden olan Djibril Cisse, İsveç kulübü Tverdon Sport ile anlaştı.

35 yaşındaki futbolcu, yeni kulübü ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

FUTBOLU BIRAKIP DJ OLMUŞTU

Cisse son olarak 2015 yılında Saint-Pierroise takımında top koşturdu. Futbola bir süreliğine ara veren yıldız isim, kendisini DJ'lik ve müzik prodüktörlüğü çalışmalarına verdi.

İsveç 1. Ligi'ne yeni yükselen Tverdon Sport, kadrosunu güçlendirmek adına Fransız oyuncunun kapısını çaldı. Cisse Liverpool'da olduğu gibi 9 numaralı formayı giyecek.