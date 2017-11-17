Bir Döneme Damga Vuran Aysun Kayacı'dan Geriye Oryantal Dansı Kaldı

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Aysun Kayacı'nın konuk olduğu sabah programında sergilediği dans performansı, deyim yerindeyse kariyerinin dönüm noktası oldu.

EMRE AŞIK İLE AŞK YAŞIYORDU

Türk televizyonlarından bir Aysun Kayacı gelip geçti. Galatasaraylı eski futbolcu Emre Aşık ile yaşadığı aşkla adını duyuran Kayacı, konuk olduğu sabah programında sergilediği oryantal şovlarıyla da şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

"BENİM OYUMLA ÇOBANIN OYU BİR Mİ?"

Bir dönem NTV ekranlarında Müjde Ar ile program sunan Kayacı'nın "Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?" sözleriyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Bu çıkışı sonrası uzun süre ortalarda görünmeyen Kayacı, Efe Kapancı ile evlenip İngiltere'ye yerleşti.

VİDEOSU HALEN İZLENİYOR

Kayacı'dan geriye kalan dans videoları halen sosyal paylaşım sitesi Youtube'de en çok izlenenler arasında yer alıyor.