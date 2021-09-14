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Bir dönem çeyizlerin baştacıydı

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Güncel

Bir dönem çeyizlerin baştacıydı Dikiş makinesi tamircisi 83 yaşındaki Ziya Aksoy: "Eskiden her eve bir dikiş makinası alınırdı, şimdilerde ise kimse dikiş makinesi almıyor" Hatay'ın Antakya ilçesinde 83 yaşındaki Ziya Aksoy, genç yaşta başladığı dikiş makinesi tamirciliği mesleğini...

Bir dönem çeyizlerin baştacıydı

Dikiş makinesi tamircisi 83 yaşındaki Ziya Aksoy : "Eskiden her eve bir dikiş makinası alınırdı, şimdilerde ise kimse dikiş makinesi almıyor"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 83 yaşındaki Ziya Aksoy, genç yaşta başladığı dikiş makinesi tamirciliği mesleğini yıllardır sürdürüyor. Aksoy, geçmiş dönemlerde evlenecek çiftlerin çeyizlerinde dikiş makinelerinin muhakkak bulunduğunu ancak beyaz eşyanın yaygınlaşmasıyla şimdi unutulduğunu söyledi.

Asırlık dikiş makinelerinin tamir ve bakımını 59 yıldır yapan Aksoy, yıllara meydan okuyarak bu zor mesleğini sürdürüyor.

Yıllardır Saray Caddesi üzerindeki iş yerinde dikiş makinelerini tamir eden ve bakımını yapan Aksoy, mesleğinden kopmayarak teknolojiye direnmeye devam ediyor.

Bir dönem daha çok yeni evlenecek çiftlerin çeyiz ihtiyaçlarının başında gelen dikiş makinelerinin yerini şimdilerde beyaz eşyalara bıraktı.

Şu sıralar sadece tamir işiyle uğraştığını belirten Ziya Aksoy, geçmiş dönemlerde evlenecek çiftlerin çeyiz eşyaları içerisinde dikiş makinelerinin muhakkak ki olduğunu ifade etti. Aksoy, "Satış işlerini bıraktık. Beyaz eşyanın olmadığı zamanlar yani çok az olduğu zamanlar düğünlerde, söz kesimlerinde muhakkak ki bir dikiş makinesi hediye edilirdi. Her genç kıza, her eve dikiş makinesi gönderilirdi. Bu durum zamanla beyaz eşya meydana çıkınca dikiş makinası ikinci plana düştü. Aradan zaman geçince dikiş nakış öğrenme işi bırakıldı. Beyaz eşya çıktıktan sonra kullanımı arttı. Vatandaşların istekleri de değişti. Eskiden dikiş makinası almak için 2-3 ay sıra beklerlerdi. Aradan 30 sene geçti, o makinayı sattığımız kişiler şimdilerde bana dikiş makinası var. Alacak mısın? diyor. Bu makinayı koyacak yerim kalmadı, kullanamıyorum diyorlar. Bazıları geçim derdinden dolayı satıyor, bazıları ise para eder mi diye satıyor" dedi.

Vatandaşların elindeki makinaları elinden çıkarmaya çalıştıklarını belirten Aksoy, "Eskiden her eve bir dikiş makinası alınırdı. Şimdilerde ise kimse dikiş makinesi alma işiyle uğraşılmıyor. Bu mesleği kendi bizi bırakana kadar devam ettireceğim. Ben bu mesleği bırakmak istemiyorum ama o bizi bırakıyor yavaş yavaş. Eskilerden gibi evlerde bir dikiş nakış yapayım çabası yok. Şimdilerde halk eğitim kurslar açıyor. Kadınlar da bu kurslara giderek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabi günümüzde teknoloji giderek gelişiyor. Ona göre de ticarete yönelim artıyor. Elimde yüz yıllık makine var. Bu makinaların parçası yok. Hatıra şekliyle kalan makinalar" diye konuştu.

Bir dönem çeyizlerin baştacıydı

Bir dönem çeyizlerin baştacıydı

Bir dönem çeyizlerin baştacıydı

Bir dönem çeyizlerin baştacıydı
İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Son Dakika Haberleri
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