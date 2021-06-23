"Bir Damla İyilik" projesi, şiddet mağduru ve ekonomik zorluk yaşayan kadınları iş sahibi yaptı

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, şiddet mağduru ve ekonomik zorluk yaşayan kadınlara yönelik hayata geçirilen "Bir Damla İyilik" projesi kapsamında eğitim alan 49 kişi iş sahibi oldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, şiddet mağduru ve ekonomik zorluk yaşayan kadınlara yönelik hayata geçirilen "Bir Damla İyilik" projesi kapsamında eğitim alan 49 kişi iş sahibi oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği iş birliğiyle yürütülen projenin ilk etabının kapanış töreni, Mersin Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Vali Ali İhsan Su, buradaki konuşmasında, toplum yararına hayata geçirilen projelerin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmesini amaçladıklarını vurgulayan Su, şöyle konuştu:

"Bu, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen ve bu konuda desteğe ihtiyacı olan mağdur kadınlarımıza yönelik çok önemli bir projeydi. Kursiyerler, kurslar sonucunda çok önemli kazanımlar elde ettiler. 49 kursiyerimiz kurslarını bitirdi. Her biri meslek sahibi oldu, fabrikalara, tekstil atölyelerine yerleştirildi. İstihdam çok önemli bir konu. Proje, aynı zamanda istihdama çok önemli katkı sağlamış oldu. Bu kursu bitiren değerli hanımefendiler, bundan sonra kendi işlerini yapabilecek veya başka bir yerde çalışabilme imkanına sahip olacaklar."

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, toplumsal farkındalığa yönelik çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

Mersin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayicileri Derneği Başkanı Yıldıray Alan da mesleki eğitimlerini tamamlayan 49 kursiyerin, pazartesiden itibaren iş başı yapacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından istihdam edilecekleri firmalar açıklanan 49 kursiyer sevinç yaşadı. Kursiyerlere sertifika ve hediye, projenin paydaşlarına ise plaket takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci