"Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu
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"Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu

24.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.11.2020 20:44

Haber Global'de katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle birden fazla kez sözünün kesilmesine tepki gösteren ve "Bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim" deyip canlı yayını terk eden Muharrem İnce, sözünü unuttu. İnce, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu.

Haber Global kanalındaki canlı yayında konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı yerlerdeki konuşmalarının gösterilmesine sinirlenerek, "Bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce, bugün aynı kanalda Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

CANLI YAYINI TERK ETMİŞTİ

CHP'li Muharrem İnce, geçtiğimiz mayıs ayında Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programına konuk olmuştu. İnce, konuşması kesilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının verilmesine tepki göstererek canlı yayını terk etmişti.

İnce, yaptığı açıklamada, "Birincisinde 'Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz' dediniz verdiniz. İkincisinde ben konuşuyorum burada 35 televizyon onu veriyor zaten. Üçüncüsünde habersiz tekrar, acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor. Onun karşısında 2 sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZÜNÜ UNUTTU

Söz konusu açıklamaları günlerce konuşulan CHP'li Muharrem İnce, bugün Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. İnce'nin programa konuk olması akıllara, "Bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim" sözlerini getirdi.

'Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim' diyen Muharrem İnce sözünü unuttu

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