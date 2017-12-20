İlim Yardımlaşma ve İrfan Derneği (İYİ-DER) ile Hicret Vakfı, "Bir Çocuk da Sen Giydir" projesi kapsamında Kilis'teki ihtiyaç sahibi 900 çocuğa mont yardımında bulundu.



Hicret Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gezgin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Mehmet Uluğcan Ortaokulunda gerçekleştirilen mont dağıtımında, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1996 yılından beri "Bir Çocuk da Sen Giydir" projesini sürdürdüklerini söyledi.



Bugünkü yardım faaliyetinin nitelikli bir hayır hareketi olduğunu ifade eden Gezgin, "Veren el ile alan el arasında köprü olmakta ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize giyecek yardımında bulunmaktayız. Bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okullarımızdan titizlikle tespit edilen 900 öğrenciye mont verebilmenin mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.



Dağıtım programında, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Yiğit, İYİ-DER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Hastaoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı Kilis İl Başkanı İzzeddin Özkeleş de hazır bulundu.