Bir böcek restoranı menüsü: Siyah asker sineği larvası köftesi, mısır unlu solucan, böcek dondurması

Bir böcek restoranı menüsü: Siyah asker sineği larvası köftesi, mısır unlu solucan, böcek dondurması

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde lüks bir restoran müşterilerine sadece böcekten yapılan yemekler ikram ediyor. Insect Experience adlı konsept restoranın şef aşçısı Mario Bernard, tüm yenilebilir böcekler üzerine uzmanlaştıklarını belirtiyor.

1.08.2019 14:36
Bir böcek restoranı menüsü: Siyah asker sineği larvası köftesi, mısır unlu solucan, böcek dondurması

Bu restoranda yemek yerken tabağınızdan böcek çıkabilir. Hatta sadece böcek çıkabilir.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde lüks bir restoran müşterilerine sadece böcekten yapılan yemekler ikram ediyor. Insect Experience adlı konsept restoranın şef aşçısı Mario Bernard, tüm yenilebilir böcekler üzerine uzmanlaştıklarını belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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