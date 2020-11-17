Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar
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Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar

17.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:55
Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar

Netflix'in yeni yerli yapımı Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterini oynayan Öykü Karayel, tesettürlü bir kadını canlandırmasıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Netflix'in son yerli dizisi 'Bir Başkadır' yayınlandığı günden bu yana en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Diziden geçen otobüs sahneleri, oyunculuk performansları gibi bir çok konu tek tek gündem olurken son olarak dizinin başrol oyuncusu Öykü Karayel konuştu.

"MERYEM'İN BENDEN DAHA ÇOK ARTISI VAR"

Ayşe Arman'a özel açıklamalar yapan Karayel, rolü için "Meryem içimizden biri. Beraber yaşadığımız insanlardan biri" derken rolü ve kendisi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında şöyle konuştu: "Onun bana göre artıları var! Mesela Meryem, sezgileri çok kuvvetli bir kadın. İçgüdüsel olarak, kendine, neyin iyi geldiğini biliyor. Kendisini ifade etmekte aslında bana nazaran çok daha başarılı! Ama birtakım kalıpların içine düşmüş. Sıkışmış hissediyor bazı açılardan kendini. Peki bu, onun suçu mu? Hayır! Hayat, buna sebep olmuş, yaşadığı sosyal çevre buna sebep olmuş… Fakat oradan çok saf, çok naif bir şekilde kendine çıkış yolları bulabiliyor."

Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar

"ROLLERİMİZ İÇİN HEPİMİZİ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

"Hepimiz elimizden geleni yaptık. Çünkü hikayeyi çok sevdik. Çok inandık… Meryem'in ailesi zor durumda. Yengesinin psikolojik sorunları var, bir derdi var. Dizinin başında bilmiyoruz ne olduğunu, sonuna doğru öğreniyoruz. Kadın, ruh gibi, varla yok arası. Yeğenlerinin bir tanesi konuşamıyor. Abisi, bütün aileye bakmaya çalışıyor, baskı altında. Ekonomik olarak çok zor durumdalar yani. Evin içinde bir kaos ortamı var. Ama Meryem, bu şartlar altında bile, sürekli çalışan, didinen, yengesini de idare eden, abisini de sakinleştiren bir karakter. Dizinin başında, kadın karakterler, hayat içinde bir o yana, bir bu yana savruluyor gibi gözükse de aslında hepsi çok güçlü kadınlar. Zaten sonunda da o dönen çarkı ellerine alıyorlar. Kadının gücünü de görüyoruz dizide."

Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar

"ROLÜMLE EMPATİ KURUP OYNADIM"

Role hazırlanırken neye dikkat ettiğinden bahseden Öykü Karayel, "Genel olarak her rolde beni -bütün oyuncuları- bir 'sınav' bekliyor. O da: 'Sahicilik.' Ben de canlandırdığım karakterin olabildiğince gerçek olmasına çalışıyorum. O karakteri özümsemeye, anlamaya çalışıyorum. Empati kuruyorum. Daha doğrusu, ben, o olmaya çalışıyorum! Her sahnede, 'O, bunu yapar mıydı?' ya çok takılıyorum… Evet, zor. Ama yaptığımız işi, güzel yapan da bu. Sahicilik. Ancak o zaman, rolünün hakkını verebiliyorsun" dedi.

Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar
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