Stilin, tarzın, yaratıcılığın ve şovların yarışması 1 Başka Güzel'de; karakterine, zekâsına, gücüne ve stiline güvenen, yeteneklerine inanan, podyumda rüzgâr gibi esip 'moda benden sorulur' diyen 12 farklı kadın yarışıyor. Peki, Bir Başka Güzel Jüri üyeleri kim? Bir Başka Güzel'e kim katıldı? İşte detaylar haberimizde...

BİR BAŞKA GÜZEL JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Stilin, tarzın, yaratıcılığın ve şovların yarışması 1 Başka Güzel'de; karakterine, zekâsına, gücüne ve stiline güvenen, yeteneklerine inanan, podyumda rüzgâr gibi esip 'moda benden sorulur' diyen 12 farklı kadın, Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışacak.

Binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı, önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. Hırsın ve rekabetin yer aldığı programda birbirinden değişik şovlar da olacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Bugünden itibaren hafta içi her gün saat 13.00'te Esra Eron'un sunumuyla Show TV ekranlarında yayınlanacak olan 'Bir Başka Güzel'in jüri koltuğunda; başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, ünlü şarkıcı ve oyuncu Emina Jahoviç ve duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan oturuyor.

GÜZELLİK SEKTÖRÜNÜN BAŞARILI İSMİ JÜRİ KOLTUĞUNDA

Kurduğu kozmetik markası ile kısa zamanda güzellik sektöründe sözü geçen bir isim haline gelen iş insanı Selin Ciğerci, bu kez bambaşka bir proje ile Show TV izleyicileriyle buluşuyor. Sosyal medyadaki başarılarının ardından iş dünyasına adım atan ve toplum tarafından çok sevilen Selin Ciğerci bu kez jüri koltuğuna oturuyor ve çok özel moda yorumlarıyla 1 Başka Güzel'e renk katmaya hazırlanıyor. Milyonların beğenisini kazanan sevilen isim, enerjisi ve tecrübesiyle ekranlara yepyeni bir soluk getirecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bu zamana kadar yapılan moda yarışmalarına benzemeyen "1 Başka Güzel"de, güzelliğine, karakterine, zekasına, gücüne ve stiline güvenen, yeteneklerine inanan, podyumda rüzgar gibi esip moda benden sorulur diyen 12 farklı kadın Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışıyor.

'1 Başka Güzel'in jüri koltuğunda göreceğimiz Selin Ciğerci 4 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 12.30'da Show TV ekranlarında olacak!

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