Bir Başarı Hikayesi: Neslim Güngen

İş hayatında başarılı, güçlü ve akıllı iş kadınlarının ortak birçok özelliği var. İstikrar, başarı tutkusu, çok çalışmak, sürekli araştırmak ve geliştirmek, trendleri yakından takip etmek ve hatta trend yaratmak… Bu kadınlar öncelikle kariyerlerine odaklanıyor, hem evleniyor, hem de başarılı bir şekilde iş hayatında yer alıyorlar.

Bu güçlü kadınlar birkaç işi bir arada yürütebilen bireyler. Zamanını iyi değerlendiriyor ve sürekli üreterek yetişmekte olan kız çocukları için de rol model oluyorlar. Böyle muhteşem ve ilham veren kadınların hayat hikâyelerini anlatmak ve gelecek nesillerimize ilham olmak, girişimci olmak isteyen kadınların yollarını aydınlatmak ve kadınların istediklerinde başaramayacakları bir şey olmadığını göstermek benim için çok kıymetli. Neslim Güngen, kesinlikle bir Güzellik İmparatoriçesi… 22 şubesi olan Neslim Güngen Güzellik Merkezi, Türkiye'ye ilkleri getiren CosmoNES Medikal Şirketi ve Striot Türkiye markalarını ve markalaşma sürecini gelin Neslim Güngen'den dinleyelim.

Röportaj: Bengü Arslan

Çalışma hayatınız, özel hayatınız ve sosyal hayatınız ile kadın olarak topluma iyi bir örneksiniz. Birçok işi bir arada yapıyorsunuz? Sizin için yorucu olmuyor mu?

Benim için hiç yorucu olmuyor. Aksine her sabah kalktığımda bir amacım oluyor. Bugün dünden farklı ne yapabilirim diye düşünürüm. Hepimizin bir yaradılış amacı var. Bir yararım olacaksa ve yapabilecek durumdaysam durmamam gerektiğini düşünüyorum. Boş duranı kimse sevmez. Bahsettiğim konu iş hayatım, sosyal hayatım ve özel hayatım içinde geçerli. Çok disiplinli ama bir o kadar hareketli, genelde pozitif ve neşeli bir kadınım. Önceliklerimi iyi belirlerim. Doğru planlama ile herkese ve her şeye mutlaka zaman yaratmaya çalışırım. Hayatta en kötü şey amaçsız yaşamaktır.

Bireysel markalaşma süreci toplumda belki de hiç farkında olmadan herkesin aradığı ''farklılık'' ile ön plana çıkıyor. Peki, iş hayatında farklılaşmak için ne yapmamız gerekiyor?

Öncelikle yaptığınız işi sevmelisiniz ve yaptığınız iş kaliteli olmalı.

Devamlı başarı için ne yapmak lazım?

Öncelikle sektördeki ihtiyacı keşfediyorum. Daha sonra gece gündüz demeden araştırıyorum.İstikrarlı ve azimli bir şekilde bahanelere yer vermeden devamlı ileriye yönelik çalışmalar yapıyorum.Nihayetinde de hayata geçiriyorum.

Nereden başlayacağını bilmeyen girişimci kadınlar için önerileriniz neler?

Öncelikle hayal kurduklarında mutlu hissettikleri, başaracaklarına inandıkları işi seçmeleri gerekiyor. Daha sonra istedikleri sektör de rol model olarak görebilecekleri bir kişi belirlemeleri gerekiyor. Nasıl başarmış, nerden başlamış iyi analiz ettiklerinde zaten sonucun hep aynı olduğunu göreceklerdir. Kendini geliştirmek, araştırmak, öğrenmek, sabretmek, pes etmemek çalışmak çok çalışmak… Başarı asla tesadüf değildir.

Biraz hayallerinizde bahsedelim. Kendinizle alakalı hayalleriniz nelerdir?

Gelecek Neslim Derneği adı altında ihtiyacı olan kadınlarımıza eğitim imkanı sunup, daha çok kadınımıza iş istihdamı yaratmak istiyorum.

Bu mesleği seçmemiş olsaydınız, şu anda hangi meslekte görebilirdik sizi?

Biliyorsunuz hobi olarak single çıkarmıştım ama şarkı söylemekten o kadar keyif aldım ve takipçilerimden o kadar çok istek geldi ki ikinci şarkının söylemelerine başladım. Sanırım şarkıcı olabilirdim.

Dijital dünyaya bakacak olursak…1.5 Milyon takipçiniz var! Bir influencer kimliğiniz olduğunu söyleyebilir miyiz?

İnfluencer kimliğimin olduğunu düşünmüyorum. İş kadını kimliğimle ön planda olduğumu düşünüyorum.

Instagramı'ı etkili kullandığınızı düşünüyor musunuz?

Ben özel hayatım ve iş hayatımla ilgili paylaşımlarımı kendi hesabımdan paylaşıyorum. Dengeyi iyi kurduğuma inanıyorum. Takipçilerim beni gündelik hayatımda çocuklarım, eşim, arkadaşlarım ile vakit geçirirken de, ya da önemli bir işe imzalar atılırken de tanık oluyorlar. Onlarla, şimdilik iki yakında üç çocukla hem eşine hem çocuklara hem de iş hayatına nasıl yetişildiğini paylaşıyorum aslında. Takipçilerim benden güç alıyorlar.Sonrasında sizin sayenizde sizi görerek karar verdim diyen o kadar bayimiz oldu ki her biri benim için çok değerli. Bu da beni çok mutlu ediyor.

Herkes sahnede olmak istiyor, yıllar önce influencer olmak diye bir meslek dahi yoktu… Sahnede, yıldızların altında bir kadın olarak, sürekli göz önünde olmanın avantajları ve dezavantajları neler?

Şimdilik olumsuz bir durumla karşılaşmadım, olduğum sahneden keyif alıyorum.

Başarılı bir iş kadını olarak kadınlara bir not bırakın desek…

Risk almaktan korkmayın, hedeflerinizi yüksek tutun, en iyiyi hak ettiğinize önce kendinizi ikna edin ki, sonra çevreniz ikna olsun… Ama iyi araştırın, yenilikleri takip edin, artık bilgi teknoloji sayesinde her kaynaktan ulaşılabilir durumda, çok okuyun, çok öğrenin, hakkınızı arayın ve alın. Biz kadınlar lütfen birbirimizi kollayalım, erkek egemen iş dünyasında yeni bir düzen kurmak bizim elimizde, bu ise el ele, kol kola, birbirimize sıkı sıkı sarılarak olacak.

Kaynak: Haberler.com / Bengü Arslan