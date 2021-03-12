Bir babanın yıkıldığı an! Oğlunun cansız bedeninin başında "Beni dinlemedi" diyerek feryat etti

Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Bünyamin Toptaş'ın babası, "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti.

Saat 11.25 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolunun Aliköy kavşağında meydana gelen kazada Eğirdir istikametinden kent merkezine seyir halinde olan Emre Kırmızı'nın idaresindeki 42 AGS 854 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta Aliköy istikametinden gelen ve plakası olmayan motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bünyamin Toptaş ve Mustafa Sarı yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bünyamin Toptaş'ın hayatını kaybettiğini belirdi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Sarı ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BABANIN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Toptaş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Emre Kırmızı da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazanın ardından olay yerine gelen Bünyamin Toptaş'ın babası gözyaşı döktü. Acılı baba, "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı