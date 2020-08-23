Bir babanın çaresizliği: Devlet oğlumu benden alsın.
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Bir babanın çaresizliği: Devlet oğlumu benden alsın.

23.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:51

Bir babanın çaresizliği: Devlet oğlumu benden alsın... Madde bağımlısı genç, evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı

Baba oğluna ve uyuşturucu ticaretine isyan etti

"Bu uyuşturucu madde nasıl bir maddeyse, hiçbir şey hatırlamıyor, vuruyor, kırıyor. Gelen giden herkese küfür ediyor"

"Hayatımızdan bezdik, yeter"

ANTALYA - Antalya'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen genç, kendisine zarar verdikten sonra evin tüm odalarındaki camlarını kırdı, eşyalara zarar verdi ardından da kolonyayla evi yakmaya kalkıştı. Evden kaçan aile canını zor kurtarırken, baba oğluna ve uyuşturucu ticareti yapınlar isyan etti. Öfkeli baba, "Burayı yakmaya başladı. Annesi de canını zor kurtardı. Bu uyuşturucu madde nasıl bir maddeyse, hiçbir şey hatırlamıyor, vuruyor, kırıyor. Gelen giden herkese küfür ediyor. Hayatımızdan bezdik, yeter" dedi.

Polis ve itfaiyeyi alarma geçiren olay, Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak mahallesindeki Cengiz T.'ye ait müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Umut T. sinir krizi geçirip ev eşyalarına ve kendisine zarar vermeye başladı. Babasıyla tartışmaya giren Umut T., ailesini evden kovup kapıları kilitledi, bir odadaki kolonyayla evi ateşe vermeye çalıştı. Ailenin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Umut T., ekiplerin eve girmesiyle birlikte etkisiz hale getirilirken, baba ile oğlu arasında sözlü tartışma yaşandı. Baba ile oğlu birbirlerine öfke kusarken, sinir krizi geçiren anneyi de çevredeki komşular sakinleştirdi.

Evin terasına çıkartılan genç adam polise de güçlük yaşattı. Kelepçelenen Umut T. ambulansa bindirilerek tedavi için polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

"Hayatımızdan bezdik, yeter"

Evin içerisinde kırılmadık eşya kalmadığını belirten baba Cengiz T, oğlunun 20 yıldır uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek, "Olmaz olsun 20 yıldır çekiyorum. Madde kullanıyor. Ben çalışıyorum o yiyor. Kendini kesti doğradı, asacak, asmıyor da, bıktık. Her gün bize zarar veriyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Gelene gidene küfrediyor. Ağzımızı açıp konuşamıyoruz. Evde rehin kaldık. Buna bir çözüm bulunsun. ya da biz evi terk edip gidelim. Hayatımızdan bezdik, yeter. Bir gün gülmeyecek miyiz? Eve gelmediğimiz gün, evden bir şeyler alıp götürüyor ve satıyor. Bizi perişan ediyor." dedi.

"Annesi canını zor kurtardı"

Bu yüzden yüklü borca girdiklerini anlatan Cengiz T., "Evden bir şey götürüp satmaması için yine borç buluyoruz etraftan, ona harçlık veriyoruz. Baş edemiyoruz artık. Şuanda 35 yaşında ama biz çok yorulduk. Tükendik. Annesi şeker hastası. Evden kaçmak zorunda kaldık. Annesi de canını zor kurtardı. Burayı yakmaya başladı. Devletten yardım istiyorum. Bunu alsınlar ne yapacaklarsa yapsınlar. Bu uyuşturucu madde nasıl bir maddeyse, hiçbir şey hatırlamıyor, vuruyor, kırıyor. Gelen giden herkese küfür ediyor. Yapmadığı bir şey yok. Topluma, gelen arabalara saldırıyor" ifadelerini kullandı.

Bir babanın çaresizliği: Devlet oğlumu benden alsın.

Kaynak: İHA

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