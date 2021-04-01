Bir ayda Ukraynalı iki kadın Müslüman oldu
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Bir ayda Ukraynalı iki kadın Müslüman oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bir ayda Ukraynalı iki kadın Müslüman oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve önceki ismi Natalııa Tereshchenko olan Ukraynalı Ayla Bodur'un (36) İslam dinini seçmesinden sonra, Yeni Mahalle'de ikamet eden 3 çocuk annesi Svetlana Torgashova da (45) Müslüman olup Sevde adını aldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve önceki ismi Natalııa Tereshchenko olan Ukraynalı Ayla Bodur'un (36) İslam dinini seçmesinden sonra, Yeni Mahalle'de ikamet eden 3 çocuk annesi Svetlana Torgashova da (45) Müslüman olup Sevde adını aldı.

Simav'da orman işçisi olarak geçimini sağlayan Mesut Kara, (46) 10 yıl önce Ukrayna vatandaşı Svetlana Torgashova ile evlendi. Müslümanların yaşantısından ve vatandaşı Natalııa Tereshchenko'nun İslam dinin seçmesinden etkilenen Svetlana Torgashova da Müslüman olmaya karar verdi. Yeni Camide düzenlenen ihtida töreninde Müftü Muhammed Aydın'ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olduktan sonra Sevde ismini alan Ukraynalı 3 kız çocuğu annesi Svetlana Torgashova, İslamiyeti kabul edince çok mutlu olduğunu söyleyip Türkiye'ye teşekkür etti. Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, bir ay içinde ikinci olarak bir hanım kardeşinin daha İslamla şereflendiğine tanıklık ettiklerini ifade etti. Müftü Aydın, "Bu yaşadıklarımız bizi mutlu ediyor. Müslüman olan kardeşimiz, inşallah bundan sonraki hayatında, hem ailesine hem de bizlere örnek olacaktır. Cenab-ı Hak onlara, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamalarını nasip etsin. Sevdikleriyle bizleri Resulullah'a komşu eylesin" dedi

İhtida töreni sonrası Müslüman olan Sevde Kara'ya, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından Kur'an-ı Kerim, dini kitaplar ve Türk bayrağı hediye edildi. - KÜTAHYA

Bir ayda Ukraynalı iki kadın Müslüman oldu
Bir ayda Ukraynalı iki kadın Müslüman oldu
Bir ayda Ukraynalı iki kadın Müslüman oldu
Bir ayda Ukraynalı iki kadın Müslüman oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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