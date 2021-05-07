Bir Aşk İki Hayat filmi oyuncuları kim? Bir Aşk İki Hayat konusu, oyuncuları ve Bir Aşk İki Hayat özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bir Aşk İki Hayat filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bir Aşk İki Hayat konusu, özeti ve Bir Aşk İki Hayat oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bir Aşk İki Hayat filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bir Aşk İki Hayat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bir Aşk İki Hayat filmini izleyecek olanların merak ettiği Bir Aşk İki Hayat konusu nedir, Bir Aşk İki Hayat oyuncuları kimler ve Bir Aşk İki Hayat özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir adam olan Umut, bir akşam planı için iki seçenek arasında seçim yapmak zorunda kalır. Gayet basit bir konuda yaptığı bu seçim Umut'un hayatının değişmesine neden olacaktır. Seçeneklerden biri onun hayatının aşkını bulmasına, Deniz ile tanışmasına neden olacakken diğer seçenek ise Umut'un uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacaktır.

"Yabancı Damat", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kara Para Aşk", "Bil Eylül Meselesi" gibi yapımlardan tanıdığımız Engin Akyürek ve "Binbir Gece", "Karadayı", Vatanım Sensin" gibi yapımların yıldızı Bergüzar Korel'in başrolünü üstlendiği aşk ve dram türündeki "Bir Aşk İki Hayat" filminin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.

BİR AŞK İKİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ali Bilgin

Oyuncular: Bergüzar Korel, Engin Akyürek, İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant

Tür: Romantik, Drama

Yapım Yılı: 2018 (111 dk)

Vizyon Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma

Senaryo: Burcu Görgün, Özlem Yılmaz

Yapımcı Firma: Med Yapım