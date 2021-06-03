Aniden başlayıp kısa süreliğine kabus yaşatıyor! İşte hıçkırıktan kurtulmak için 7 yöntem
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Aniden başlayıp kısa süreliğine kabus yaşatıyor! İşte hıçkırıktan kurtulmak için 7 yöntem

Aniden başlayıp kısa süreliğine kabus yaşatıyor! İşte hıçkırıktan kurtulmak için 7 yöntem
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Yaşam

Hıçkırık, her insanın zaman zaman yaşadığı ve kısa süreli hayatımızı zor durumda bırakan bir kas kasılması. İşte hıçkırıktan kurtulmak için uygulanabilecek 7 yöntem.

Ani kas kasılmasından kaynaklanan hıçkırığın pek çok nedeni var. İstemsiz hava yutmak, gazlı içecek tüketmek ya da psikolojik sorunlar gibi nedenlerden kaynaklanan hıçkırık, kısa süreli de olsa insanın hayatını zora sokabiliyor. İşte hıçkırıktan kurtulmak için uygulayabileceğiniz 7 yöntem.

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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Aniden başlayıp kısa süreliğine kabus yaşatıyor! İşte hıçkırıktan kurtulmak için 7 yöntem - Haberler
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