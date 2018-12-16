Bir ailenin çaresizliği, artık ağrılara dayanamıyor... Crohn Hastası genç ölüme gün sayıyor

SİVAS - Sivas'ta maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamayan crohn hastası çocuk ölümü bekliyor. Çaresiz aile, kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Selahattin Yıldız, yaklaşık 4 yıldır crohn hastalığının pençesinde. Aile maddi imkansızlıklar yaşarken, Selahattin Yıldız'ın ameliyat olmaması halinde hayatta kalması çok düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Şiddetli ağrıları nedeniyle sürekli tedavi gören genç, ağrılarını dindirmek için geçici çareler arıyor.

Yıldız'ın bisiklet tamirciliği yaparak geçimini sağlayan babası Ali Yıldız (50), oğlunun ameliyat olmaması halinde ölebileceğini belirtderek, "4 yıldır benim çocuğum rahatsız. Bu sene rahatsızlığı daha çok arttı. Gitmediğimiz hastane kalmadı. Sivas'a gittik, Niğde'ye, Ankara'ya gittik. En son Kayseri'de üç, dört ay içerisinde crohn hastası diye teşhis konuldu. Ameliyat olmazsa çocuğum ölecek. Yapacak bir şey yok, elimden bir şey gelmiyor, imkanlarım yok" dedi. Baba Ali Yıldız, Kayseri'de bulunan özel bir hastanenin ameliyatı yapabileceklerini fakat 22 bin Türk Lirası istendiğini belirtti.

Anne Nebahat Yıldız ise, "Bulamıyorum çaresini her yere gittik. Çaresiz kaldım ben" diye konuştu.