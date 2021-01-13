BİP durum paylaşma var mı? BİP'te grup kurma nasıl yapılır?

Whatsapp kullanıcı sözleşmesinin ardından alternatif uygulamalara yönelim başladı. Bunun üzerine WhatsApp kullanıcıları BİP hakkında pek çok sorunun cevabını merak etti. Bu uygulamalardan birisi de BİP uygulaması. Peki BİP nedir, hangi ülkenin markasıdır? BİP nereye ait, kimin malı? BİP ile ilgili tüm bilgiler haberimizde!

Whatsapp'a alternatif uygulamalardan birisi de BİP olarak karşımıza çıkıyor. Peki BİP nedir, nasıl indirilir, ücretsiz mi ücretli mi? BİP hangi ülkenin markasıdır? BİP nerenin malı, hangi ülkeye ait?

BİP NEDİR?

Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BiP; App Store, Google Play, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir. Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.

Uygulama ile kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderebilirler.

Caps oluşturma özelliği ile kullanıcılar, var olan fotoğraflarını kullanarak veya yeni fotoğraflar çekerek kendi caps çalışmalarını yaratıp, paylaşabilirler. Yiğit Özgür'ün sadece BiP için tasarladığı çıkartmalar ve Türk usulü çıkartmalar da uygulamada yer almaktadır.

BİP HANGİ ÜLKENİN UYGULAMASIDIR? KİMİN?

%100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, ücretsiz iletişim ve yaşam platformu olan BİP, Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları tarafından geliştirilen %100 Türk mühendisler tarafından geliştirilen uygulamadır.

BİP İNDİRME NASIL YAPILIR?

BİP uygulamasını ücretsiz bir şekilde iOS cihazlara APP Store üzerinden ve Android cihazlara Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

BİP ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

BiP Acil Durum ile Kesintisiz İletişim

BiP Acil Durum Butonu ile, acil durumda ulaşmak istediğiniz kişilere nasıl olduğunuzu konumunuzla birlikte BiP'ten tek tuşla gönderebilir, onları internet üzerinden BiP ile kesintisiz arayabilirsiniz.

BiP senin yol arkadaşın!

BiP her zaman seninle! Magazinden spora, hava durumundan döviz kurlarına, günlük hayatında ihtiyacın olan birçok hizmet BiP dünyasında keşfetmen için seni bekliyor.

Her dilde anında mesajlaş

BiP çeviri özelliği ile dünyanın her yerinden arkadaşlarınla, istediğin dilde mesajlaş. Artık mesajlaşırken dil bilmiyorum derdine son. Mesajlaşırken çeviri ayarlarını aç, sen Türkçe yaz BiP anında istediğin dile çevirsin ya da gelen mesajlarını kendi dilinde oku. BiP'te sınır tanımayan iletişim parmaklarının ucunda.

10 kişiyle HD görüntülü görüşme

Arkadaşlarınla sınırsızca yazışabildiğin gibi, HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşmelerini ya da 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşmelerini de BiP'ten yapabilirsin.

Hızlı ve güvenli para transferi

Mesajlaşır gibi para gönder! Para göndermenin güvenli, kolay ve hızlı yolu.

Sen neredeysen sürprizler seni bekliyor!

BiP ile birlikte tüm dünyada milyonlarca noktayı keşfet, eğlen ve anında hediyeleri kap.

BiP ile iki ayrı telefon taşımaya son

BiP ile iki telefon taşımaya son! BiP ile diğer numarandan da arama ve mesajlaşmalarını aynı telefondan yapabilirsin. BiP üzerinden GSM aramalarını yapabilir, Bip'i olmayan arkadaşlarınla da sınırsızca konuşabilirsin.

En eğlenceli oyunlar

Muhteşem Arcade&Zeka oyunları burada, sınırsız eğlence! Haydi sen de BiP dünyasına katıl!

Kaliteli medya paylaşımı

BiP'te mesajlaşırken bile eğlenirsin. Fotoğraflarını paylaşırken kalitesini bozmadan paylaş, 4K olsa bile. Eğlenceli çıkartmalar paylaşarak duygularını daha iyi ifade et. Kaybolmasını istediğin mesajlar için süre belirle ve gönder. Arkadaşların mesajı okuduktan sonra belirlediğin süre bittiğinde BiP senin için imha etsin.

En kısa yoldan buluşun

Gerçek zamanlı konumunuzu, arkadaşlarınızla belirli bir süre boyunca paylaşmanızı sağlar.

SMS'lerin de BiP'te!

Tüm mesajlarını tek bir yerden kontrol et. Spam mesajlarını kolaylıkla bloke et.

Her platformda BiP senin yol arkadaşın

Nerede olursan ol telefonun kapansa bile hızlı ve kesintisiz mesajlaşmaya devam et.

BİP DURUM PAYLAŞMA VAR MI?

BİP uygulamasında durum özelliği yer almıyor.