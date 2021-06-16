Biontech kan pıhtılaşması yapar mı?
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Biontech kan pıhtılaşması yapar mı?

Biontech kan pıhtılaşması yapar mı?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Biontech kan pıhtılaşması yapar mı?" sorusu yer aldı. Peki, Biontech kan pıhtılaşması yapar mı?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Biontech kan pıhtılaşması yapar mı, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

BİONTECH KAN PIHTILAŞMASI YAPAR MI?

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten ve enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan Prof. Dr. Derya Unutmaz, BionTech aşısının pıhtı yapma riskinin olmadığını belirterek, "Kan sulandırıcı falan almanın bir anlamı yok" yorumunu yaptı.

Prof. Dr. Derya Unutmaz Twitter paylaşımında, "Biontech aşısı ile net bilgiler:

1)Bu aşının pıhtı yapma riski yoktur, kan sulandırıcı falan almanın bir anlamı yoktur (başka hastalık için gerekli ise de zararı olmaz).

2)Penisilin alerjisi olanlar da bu aşıyı olabilir. Bu Aşı ile penisilin veya başka ilaçların alakası yoktur." ifadesini kullandı

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