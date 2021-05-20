BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: "(Kovid-19) Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli...
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BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: "(Kovid-19) Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli...

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: '(Kovid-19) Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli...
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Güncel

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: "(Kovid-19) Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli olabilir.

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: "(Kovid-19) Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli olabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: '(Kovid-19 aşısı) Türkiye için temmuz, ağustos ve eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.'
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: "(Kovid-19 aşısı) Türkiye için temmuz, ağustos ve eylül ayında 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz."
Beklenen gün geldi! Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak
Beklenen gün geldi! Bugün gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısına Prof. Dr. Uğur Şahin de katılacak
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BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: "(Kovid-19) Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli... - Haberler
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