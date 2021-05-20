BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: "(Kovid-19) Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli...
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: "(Kovid-19) Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli olabilir.
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: "(Kovid-19) Hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz, 3 ay hastanede geçirdikten sonra yeterli olabilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen