BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım
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BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım

17.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:34

Aralık başında İngiltere'den, geçtiğimiz hafta da ABD'den onay alan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, tüm dünyaya umut olan koronavirüs aşısını birkaç saat içinde tasarladığını açıkladı.

Bir hafta sonu eve kapanarak aşının taslaklarını hazırladığını belirten Biontech şirketinin CEO'su Türk bilim insanı Uğur Şahin, "25 Ocak günü, Çinli araştırmacıların 11 Ocak'ta yayınladığı koronavirüs genetik dizilerini kullanarak 10 farklı aday hazırladım. Daha sonra ise en doğru adayı birkaç saat içerisinde tasarladım" dedi.

OKUDUĞU MAKALE SÜRECİ HIZLANDIRDI

Şahin, 24 Ocak'ta The Lancet'te Wuhan'a seyahat eden Çinli aile üyelerinin koronavirüse yakalanmalarını anlatan bir makale okuduğunu belirtirken, "Virüste en endişe verici olan şey, aile üyelerinden birinin virüsü kapması ancak semptomların olmamasıydı. Bu da virüsün asemptomatik taşıyıcılar tarafından bulaşabileceği anlamına geliyordu" şeklinde konuştu.

PFİZER İLE ORTAKLIK SÜRECİ

Şirketlerinde aşıyı üretecek kapasitede eleman çalışmadığını belirten Şahin, " O sıralar bir grip aşısı üzerine çalışıyorduk ve yeterli elemanımız yoktu" ifadelerini kullanırken Biontech'in Pfizer ile ortaklık süreci de tam bu döneme rastladı.

Pfizer ve Biontech Mart ayında ortaklıklarını duyururken Biontech aşının geliştirilmesi sürecinden, Pfizer ise aşının büyük partiler halinde üretilmesi ve 43 bin 500 gönüllünün katıldığı 3'ncü Faz denemesinin düzenlenmesi dahil olmak üzere lojistiği yöneteceği açıklanmıştı.

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım
Haber Yorumları (4)
TEMEL: . . bu haberi dogru yorumlamak gerekir. YILLARCA birikmis olan Bilginin, nihayetinde bir kac saat icersine sonuc vermesi. . Öyle SIFARDAN baslayip 1-2 saat icersinde mucize falan yok.
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AAA: Türk bilim insanı mı . Güldürmeyin.
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MRNA: hücrelere birkaç atomu yağla kaplayıp yollayarak genetik emir vermektir mRNA demek. Virüsü hücreye alma veya kanser hücresine çoğalma vs demek mümkün. 1-2 saat içinde üstelik 10 yıl değil.
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