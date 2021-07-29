Biontech aşısı 3. doz aşı var mı? Üçüncü doz aşı randevusu nasıl alınır?
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Biontech aşısı 3. doz aşı var mı? Üçüncü doz aşı randevusu nasıl alınır?

Biontech aşısı 3. doz aşı var mı? Üçüncü doz aşı randevusu nasıl alınır?
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Üçüncü doz aşı ne zaman yapılır? Sinovac'tan sonra BioNtech aşısı yapılır mı? Üçüncü doz aşılar, bugünden itibaren 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için uygulanmaya başlandı. Peki, Süreç nasıl işliyor? Biontech aşısı 3. doz aşı var mı? Üçüncü doz aşı randevusu nasıl alınır?

Üçüncü doz aşı ne zaman yapılır? Sinovac'tan sonra BioNtech aşısı yapılır mı? Üçüncü doz aşılar, bugünden itibaren 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için uygulanmaya başlandı. Peki, Süreç nasıl işliyor? Biontech aşısı 3. doz aşı var mı? Üçüncü doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar haberimizde…

BİONTECH AŞISI 3. AŞI VAR MI?

Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ilk olarak Çin'den 30 Aralık 2020'de getirilen Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşılarının birinci dozu, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Hemen ardından peyderpey 90 yaştan itibaren başlayarak vatandaşların aşılamasına geçilmişti. 11 Şubat'ta ise CoronaVac aşısının ikinci doz uygulaması başlamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda, iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için bugünden itibaren üçüncü doz aşı randevularının açılmasına karar verdi.

Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma, pekiştirme ya da "rapel" dozu olarak adlandırılan aşılar vuruluyor.

Kovid-19'a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.

NASIL RANDEVU ALINACAK?

Vatandaşlar, üçüncü doz aşısına ilişkin durumunu yine e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

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