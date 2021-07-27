BioNTech aşısı 2. doz yan etkileri neler?

Koronavirüsle mücadelede en önemli silahlardan olan ve pandeminin ona ermesi için umut olan aşılar hakkında araştırmalar yapılıyor. BioNTech aşısı merak edilirken BioNTech aşısı 2. doz yan etkileri nelerdir. Araştırıldı. Peki, BioNTech aşısı 2. doz yan etkileri neler?

Covid-19'a karşı üretilen Pfizer-Biontech aşısının özellikle ikinci dozunu yaptıranlar yan etkiler konusunda araştırmalar yapıyor ve BioNTech aşısı 2. doz yan etkileri neler, merak ediyor. Peki, BioNTech aşısı 2. doz yan etkileri neler?

BİONTECH AŞISI 2. DOZ YAN ETKİLERİ NELER?

Euronews'de yer alan bilgilere göre; Pfizer-BioNTech aşısını yaptıran kişiler özellikle ikinci dozdan sonra çeşitli yan etkiler görülüyor. Bunlar, yüksek ateş, halsizlik, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı ve titreme gibi şikayetler olarak sıralandı.

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yaptığı bir araştırmaya göre Moderna da dahil olmak üzere mRNA teknolojisi kullanan aşıların ikinci dozunu alanların en az 3'te 2'si yorgunluk, halsizlik ve kas ağrısı gibi konulardan şikayet ediyor.

Yan etkiler bununla da sınırlı değil. Örneğin İsrail'de BioNTech aşısının ikinci dozunu olan çoğunluğu erkek 30 yaşın altında olan 62 kişide kalp kası enfeksiyonu (miyorkardit) görüldü.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık'a göre de BioNTech aşısında yan etkiler kendini daha fazla gösteriyor.

Prof. Dr. Balık, "Bu yan etkiler aşı yerinde ağrı, şişlik, ateş, vücut kırgınlığı gibi belirtiler BioNTech aşısında daha fazla görülüyor ama bunların hiçbiri risk oluşturmuyor, kişiyi ağır hastalık geçirme ve ölüm riskinden koruyor. İnaktif olan Sinovac aşısında ise bu tip yan etkiler ya olmuyor ya daha az gözüküyor." diyor