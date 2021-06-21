Biontech Alman aşısı mı?
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Biontech Alman aşısı mı?

Biontech Alman aşısı mı?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Covid aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında Biontech Alman aşısı mı sorusu yer aldı. Peki, Biontech Alman aşısı mı?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Biontech Alman aşısı mı konusunu merak etti. İşte, detaylar.

BİONTECH ALMAN AŞISI MI?

BioNTech SE, (Orijinal yazım: BioNTech, İngilizceden Biopharmaceutical New Technologies'den oluşturulmuştur) Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi. Çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif immünoterapiler üretmektedir. Kanser immünoterapisi için mRNA tabanlı ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar için aşılar ve nadir hastalıklar için protein tedavileri geliştirmektedir.

2008'de Almanya'nın Mainz kentinde Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulmuştur. Ağustos 2018'de influenzanın önlenmesine yönelik mRNA tabanlı aşı geliştirme çalışmaları için Pfizer ile işbirliğine gitmiştir. 2019 yılında HIV ve tüberküloz aşı çalışmaları için Bill & Melinda Gates Vakfı ile anlaşmaya varmıştır. 2020 yılında SARS-CoV-2 virüsüne karşı COVID-19 aşısı üretebilmek amacıyla Pfizer ve Fosun ortaklığıyla aşı çalışmalarına başlamıştır. BNT162b2 aşı çalışmaları şu anda 3. fazda devam etmektedir.

COVİD-19 ÇALIŞMALARI

2020 yılında koronavirüs pandemesiyle birlikte şirket, ilaç devi Pfizer ile SARS-Cov-2 aşısı geliştirmek için bir anlaşma yaptı. Yapılan açıklamaya göre geliştirilen aşının başarı oranı %95 civarlarındadır. Japon bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre aşı, virüsün mutasyonlarına karşı da bağışıklık sağlamaktadır.

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