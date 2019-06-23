Binlerce Türk ve Alman, Kültür Şöleni'nde buluştu

ALMANYA'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Nürnberg DİTİB Kültür Şöleni, büyük ilgi gördü. 4 gün süren şölenin açılışına Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay, DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Hasan Aslan, Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve Alman davetliler de katıldı.

Türk ve Alman milli marşları ve Kuran okunmasından sonra söz alan Hasan Aslan, politik atmosfer nedeniyle baskı ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını söyledi. Aslan, geçen yıl Almanya'da cami ve yabancılara saldırı sayısının 758'e ulaştığını vurguladı ve "Terörün dini, ırkı ve rengi yok. Bizler bugün Almanya'nın bir parçasıyız" dedi.

BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ

Kültür Şöleni'nin Türkleri ve Alman dostları bir araya getirerek toplumsal kaynaşmaya vesile olduğuna dikkati çeken Selçuk Eke, cami kundaklamalarına da değindi ve "Sorumluların adalet önüne çıkarılmasının takipçisi olacağız" dedi.

Dört gün süren Kültür Şöleni boyunca çeşitli konserler verildi. Türk el sanatları sersgisi düzenlendi. Türk mutfağının leziz tatları damaklara hitap etti. Hattat ustaları canlı gösteri ile maharetlerini sergiledi.