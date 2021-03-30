Binlerce oyuncuya sahip PUBG Lite kapatılıyor!

PUBG Lite kapatılıyor!

Binlerce oyuncuya sahip PUBG LITE hizmeti kapatılıyor. Geliştiriciler kararın zor alındığını ancak yolun sonuna gelindiğini belirttiler!

Geliştiricilerin son sözleri ise şöyle:

"

Sevgili Oyuncularımız,

Bizimle birlikte olan müthiş sayıda PUBG LITE severin tutkusu ve desteği için son derece minnettarız. COVID-19 pandemisinin zorlu zamanlarında LITE'ın taraftarlarımıza güvende kalmanın eğlenceli bir yolunu sunduğunu umuyoruz.

Ne yazık ki uzun uzun düşündükten sonra hizmeti kapatma yönünde zorlu bir karar aldık ve yolcuğumuz için zaman doldu. Ne kadar üzülsek de plana göre LITE hizmetini 29 Nisan 2021'de (UTC) sonlandıracağımızı bildirmek istiyoruz.

[Sonlandırma Planı]

30 MART 2021 (UTC)

lite.pubg.com web sayfası kapatılacak

Artık yeni indirme yapılamayacak

29 NİSAN 2021 05: 00 (UTC)

Hizmet sonu

29 MAYIS 2021 (UTC)

LITE için artık Oyuncu Desteği sunulmayacak

Sonlandırma tarihine kadar, normal şekilde oyunu oynamaya devam edebilecek ve önceden sahip olduğunuz L-COIN de dahil, oyun içi kredilerinizi harcayabileceksiniz. Facebook, oyun hizmeti sonlandırıldıktan sonra dahi bir sonraki bildirime kadar açık olacak.

Herkese en derin takdirlerimizi ve en içten özürlerimizi sunmak istiyoruz. Bizimle geçirdiğiniz zamandan keyif almış olduğunuzu umuyoruz, lütfen gelecekteki çabalarımızı takip etmeye devam edin. Oyunu oynadığınız için teşekkürler"

Kaynak: Playerbros