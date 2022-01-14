Binlerce Hindu Covid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi - Haberler
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Binlerce Hindu Covid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Binlerce Hindu Covid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi Hindistan'da, binlerce kişi Covid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girerken, Makar Sankranti Festivali kapsamında ortaya renkli görüntüler çıktı.

- Binlerce Hindu Covid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi

YENİ DELHİ - Hindistan'da, binlerce kişi Covid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girerken, Makar Sankranti Festivali kapsamında ortaya renkli görüntüler çıktı.

Hindistan'da her yıl Ocak ayının 14'ünde kutlanan Makar Sankranti Festivali, bu yılda Covid-19 vaka sayılarındaki artışa rağmen yapıldı. Binlerce Hindu'nun Ganj Nehri'nde yıkanarak günahlarından arındığına inandığı günde çok az sayıda kişinin Covid-19 tedbirleri kapsamında maske taktığı görüldü.

Uttar Pradeş eyaletinden ailesiyle birlikte Ganj Nehrine yıkanmak için gelen Ram Phal Tripathi, "Maskeyle nefes alamıyorum. Her yıl buraya dalış yapmak için geliyorum. Bu yıl nasıl kaçırabilirdim ki" dedi.

Hindistanlı doktorların bu yıl festivalin Covid-19'u aşırı yaymasından endişe ettikleri için Batı Bengal eyalet yüksek mahkemesine festivale verdikleri onay kararının geri çekilmesi için başvuru yapamadığı da öğrenildi.

Vaka sayılarındaki artış sürüyor

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 264 bin 202 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının da 36 milyon 58 bine yükseldiği açıkladı. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 315 olarak açıklanırken, toplam can kaybı da 485 bin 350'ye ulaştı.

Hindistan'da geçen ay Omicron mutasyonu nedeniyle Covid-19 vakalarında 30 kat artış yaşanmış fakat çoğu kişinin hastaneye yatmadan evde tedavi olarak iyileşebildiği aktarılmıştı.

Geçen yıl ülkenin kuzeyinde yapılan dini bir toplantı sonrasında ise, Covid-19 vakalarında büyük bir artış yaşanmıştı.

Binlerce Hindu Covid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi

Binlerce Hindu Covid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi

Binlerce Hindu Covid-19'a rağmen Ganj Nehri'ne girdi

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