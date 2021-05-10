Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri artarak devam ederken, sosyal medyada yayılan bir videoda binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği görüldü.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı korumak isteyen Filistinlilere yönelik acımasız müdahaleleri artarak devam ederken, son saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı haberi gelmişti.

Sosyal medyada yayılan bir videoda binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği görüldü.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Filistin halkının Mescid-i Aksa'dan gelen haberlerin ardından büyük tepki gösterdiği ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi.

1967'DEN BERİ İŞGAL ALTINDA

Mescid-i Aksa ise İslam'ın üçüncü en kutsal ibadet yeri olarak kabul ediliyor. Bu bölgenin içinde olduğu Doğu Kudüs, 1967'deki Altı Gün Savaşı olarak da bilinen Arap-İsrail savaşından bu yana İsrail devletinin işgali altında bulunuyor.