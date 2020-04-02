Bininler Kaya Evleri fotoğraf ve tarih tutkunlarının dikkatini çekiyor
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Senir, Şuhut, Afyon, Roma, Yaşam

Bininler Kaya Evleri fotoğraf ve tarih tutkunlarının dikkatini çekiyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Senir köyü yakınlarında bulunan kaya yerleşim yeri "Bininler Kaya Evleri" fotoğraf ve tarih tutkunlarının ilgisini çekiyor.

02.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:17
Bininler Kaya Evleri fotoğraf ve tarih tutkunlarının dikkatini çekiyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Senir köyü yakınlarında bulunan kaya yerleşim yeri "Bininler Kaya Evleri" fotoğraf ve tarih tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtma noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarının yeni adresi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Senir Köyü yakınlarında bulunan "Bininler Kaya Evleri" oldu. Yürütülen çalışmalarla kaya evleri fotoğraf ve tarih tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı. Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek yerleşim yerini görüntüledi.

İKİ VE ÜÇ KATLI KAYA YERLEŞİMLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Tanıtım Bürosu Koordinasyonunda gerçekleşen çekimlerde iki ve üç katlı, tek veya çok odalı olarak oyulmuş kayalar kayıt altına alındı. Bizans yerleşimi olan bu kayalıkların alt bölümleri hayvanların, üst bölümleri ise insanların barınma yeri olarak kullanıldığı öğrenildi. Ayrıca yerleşim yerinde Geç Roma Dönemi kapaklı kayaya oyulma mezar teknelerinin olduğu gözlemlendi.

YERLEŞİM YERİ MERAKIMIZI UYANDIRDI

Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek, yerleşim yerinin merak uyandırıcı bir yer olduğunu söyleyerek, "Ben Türkiye genelinde fotoğraflar çekiyorum. Özellikle Afyon ve bölgesini fotoğraflamaya çalışıyorum. Burayı da internette görmüştüm. Fakat buraya geldiğimde şunu gördüm. İnternet'te gördüğüm görsellerden öte bir yerleşim yeri olduğunu fark ettim. Saatlerdir buradayız. Merakımızı uyandırdı,

gidemiyoruz." dedi

FOTOĞRAF TUTKUNLARI ÇOK SEVECEK

Yerleşim yerinin kendisini çok etkilediğini ifade eden Selek, bu alanın fotoğraf tutkunları tarafından çok sevileceğini söyledi. Selek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada beni en çok etkileyen şey adından da anlaşılacağı üzere Bininler. Yani burada bir yaşanmışlık var. Eskiden insanlar burada nasıl kaldı, ne şekilde kaldılar, nasıl bir yaşam sürdürdüler, bunları merak ettim. Buranın bildiğim kadarıyla Geç

Roma dönemine ait bir yer olduğu söyleniyor. Fotoğrafik olarak ben burayı çok sevdim. Burası fotoğrafçıların tarih tutkunlarının uğrak mekanlarından birisi olacaktır." Bininler Kaya Evleri, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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