BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN ŞİİRİ' ÖDÜLÜ - Haberler
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BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN ŞİİRİ' ÖDÜLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen '2021 Akdeniz İnovasyon Ödülleri'nde, Bingöllü şair ve halk ozanı Abdurahman Delen'e yılın şiiri ödülü verildi.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen '2021 Akdeniz İnovasyon Ödülleri'nde, Bingöllü şair ve halk ozanı Abdurahman Delen'e yılın şiiri ödülü verildi.

My World Production ve Big Fame Medya organizasyonuyla Mersin Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Metin Uca, Açelya Elmas ve Özlem Demir'in üstlendiği, 2021 Akdeniz İnovasyon Ödülleri gecesinde Bingöllü şair ve halk ozanı Abdurahman Delen'in 'Kadınsız bir dünya yaşanmaz olur' şiiri, yılın şiiri seçildi. Ödülünü Metin Uca'dan alan Delen, yaptığı konuşmada, organizasyon heyetine teşekkür ederek, Özelikle kadınlarımız için yazdığım 'Kadınsız bir dünya yaşanmaz olur' şiirimle ödül alıyorum. Bütün hanımefendilere gelsin. Lütfen ama lütfen eşlerimize dokunmayalım diyorum. Herkese saygılar sunuyorum dedi.

BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN ŞİİRİ' ÖDÜLÜ

BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN ŞİİRİ' ÖDÜLÜ

BİNGÖLLÜ DELEN'E 'YILIN ŞİİRİ' ÖDÜLÜ

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