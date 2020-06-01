Bingöllü dağcılar Şeytan Dağı zirvesinde Türk bayrağı açtı
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Bingöllü dağcılar Şeytan Dağı zirvesinde Türk bayrağı açtı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yer alan Şeytan Dağı'na tırmanan dağcılar, 2 bin 900 rakımlı zirvede Türk bayrağı açtı.

Bingöllü dağcılar Şeytan Dağı zirvesinde Türk bayrağı açtı
01.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:04

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yer alan Şeytan Dağı'na tırmanan dağcılar, 2 bin 900 rakımlı zirvede Türk bayrağı açtı.

Merkezi Bingöl'de olan Kuzey Yüzü Dağcılık, Doğa Sporları Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği üyesi bir grup dağcı, 8 saat süren zorlu tırmanışın ardından Yedisu, Adaklı ve Kiğı ilçeleri arasındaki 2 bin 900 rakımlı Şeytan Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Dernek başkanı Ramazan Küçükhazar, yaptığı açıklamada, ekip arkadaşlarıyla zorlu bir tırmanışı başarıyla gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugüne kadar Şeytan Dağı'na profesyonel tırmanış yapılmadığını dile getiren Küçükhazar, "Bugüne kadar hiçbir dağcının çıkmadığı zirvelere çıkmaya devam edeceğiz. İlk olarak Yedisu ilçesindeki 2 bin 900 rakımlı Şeytan Dağı zirvesine çıktık. Yedisu ilçe merkezinden yürümeye başladık, zorlu dağ koşullarında 5 saatlik bir tırmanışın ardından kamp kurduk.. Burada bir sür dinlendik. Daha sonra 3 saat süren dik kayalıkları aşarak zirveye vardık. Tırmanışın anısına zirvede hem Türk bayrağı hem de derneğimizin flamasını açtık." diye konuştu.

Küçükhazar, Bingöl il sınırlarında 2 bin 700-3 bin 200 rakımlı birçok dağ bulunduğunu belirterek, kenti dağcılık sporlarıyla tanıştıracaklarını aktardı.

"İmkanlarımız el verdiği sürece dağlarımızın hepsine zirve tırmanışı gerçekleştirip aynı zamanda ilimizi doğa sporları turizmine kazandırmayı amaçlıyoruz." diyen Küçükhazar, tırmanışın sorunsuz gerçekleşmesinde katkı sunan Yedisu Kaymakami Oğuzhan Ocak ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tahir Çakır'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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