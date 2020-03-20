Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den sağlık çalışanlarına teşekkür
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, koronovirüs ile mücadelede görev yürüten sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
20.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:42
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, koronovirüs ile mücadelede görev yürüten sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Vali Ekinci, yayımladığı mesajda, salgın dolayısıyla Türkiye'nin zor bir sınavdan geçtiğine işaret etti.
Ekinci, mesajında şunları kaydetti:
"Bu zor günlerimizde gece gündüz demeden canla başla çalışan değerli sağlık personelimiz; evlerinizden ve çocuklarınızdan uzak kaldığınız mesai yoğunluklarınız ve takdire şayan fedakarlıklarınız için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, sağlık camiamızı yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsınız."
Kaynak: AA