Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den sağlık çalışanlarına teşekkür Bingöl Valisi Kadir Ekinci, koronovirüs ile mücadelede görev yürüten sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, koronovirüs ile mücadelede görev yürüten sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Ekinci, yayımladığı mesajda, salgın dolayısıyla Türkiye'nin zor bir sınavdan geçtiğine işaret etti.

Ekinci, mesajında şunları kaydetti:

"Bu zor günlerimizde gece gündüz demeden canla başla çalışan değerli sağlık personelimiz; evlerinizden ve çocuklarınızdan uzak kaldığınız mesai yoğunluklarınız ve takdire şayan fedakarlıklarınız için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, sağlık camiamızı yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsınız."

Kaynak: AA