Bingöl Valisi Ekinci,"O gün yaşanan ruh, bugün de dipdiri ayakta durmaktadır"
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Bingöl Valisi Ekinci,"O gün yaşanan ruh, bugün de dipdiri ayakta durmaktadır"

18.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:03
Bingöl Valisi Ekinci,

Bingöl'de Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve şehitleri anma törenine katılan Vali Kadir Ekinci," O gün yaşanan ruh bugün de dipdiri ayakta durmaktadır ve bizlere ışık olmaktadır.

Bingöl'de Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve şehitleri anma törenine katılan Vali Kadir Ekinci," O gün yaşanan ruh bugün de dipdiri ayakta durmaktadır ve bizlere ışık olmaktadır. 15 Temmuz'da o ruhla mücadele edilmiştir. Bugün de aynı şekilde dağlarda, denizlerde ülkemizin tüm sınırlarında aynı ruhla mücadeleye devam edilmektedir" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı kapsamında tören düzenlendi. Bingöl - Elazığ Karayolu'nun bulunan şehitlik anıtında düzenlenen tören kapsamında şehitlik anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek, dua edildi ve karanfil bırakıldı. Törene Vali Kadir Ekinci, 49'ncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ercan Aygündüz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Aileleri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Vali Kadir Ekinci, "Bundan 106 yıl önce Çanakkale'de ecdadımızın göstermiş olduğu duruş, direniş karşısında düşmanlara adeta Anadolu'ya girilemeyeceğini, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini haykırmışlardı. O gün yaşanan ruh bugün de dipdiri ayakta durmaktadır ve bizlere ışık olmaktadır. 15 Temmuz'da o ruhla mücadele edilmiştir. Bugün de aynı şekilde dağlarda, denizlerde ülkemizin tüm sınırlarında aynı ruhla mücadeleye devam edilmektedir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dün Çanakkale'yi geçirmeyen ruh sadece Türk milletine ışık olmamış aynı zamanda mazlum milletlerin batı emperyalizmine karşı duruşu için hepsine örnek bir model teşkil etmiştir. Biz bunu ilelebet yaşatacağız inşallah. ve bu milleti hiçbir zaman zalimin zulmü altında ezdirmeyeceğiz"diye konuştu. - BİNGÖL

Bingöl Valisi Ekinci,'O gün yaşanan ruh, bugün de dipdiri ayakta durmaktadır'
Bingöl Valisi Ekinci,'O gün yaşanan ruh, bugün de dipdiri ayakta durmaktadır'
Bingöl Valisi Ekinci,'O gün yaşanan ruh, bugün de dipdiri ayakta durmaktadır'
Bingöl Valisi Ekinci,'O gün yaşanan ruh, bugün de dipdiri ayakta durmaktadır'
Bingöl Valisi Ekinci,'O gün yaşanan ruh, bugün de dipdiri ayakta durmaktadır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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