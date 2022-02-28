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Bingöl Valisi Ekinci köy sakinlerinin taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bingöl Valisi Ekinci köy sakinlerinin taleplerini dinledi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Sarıçiçek köyü sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Sarıçiçek köyü sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Vali Kadir Ekinci, 'Vatandaşla buluşma halk toplantıları' kapsamında Sarıçiçek köy muhtarı Ahmet Aslan ve köy sakinlerini kabul etti. Toplantıda Sarıçiçek köyüne ait sorunlar ele alınarak, vatandaşların talep ve önerileri değerlendirildi.

Toplantıya Vali Kadir Ekinci'nin yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ile Milli Emlak İl Müdürü İrfan Dağtekin katıldı. - BİNGÖL

Bingöl Valisi Ekinci köy sakinlerinin taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kadir Ekinci, Ahmet Aslan, Bingöl, Yerel, Haberler

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