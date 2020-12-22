Bingöl'ün neyi meşhur? Bingöl'ün meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bingöl'ün nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Bingöl'ün nesi meşhur, neyi meşhur? Bingöl'd yenilebilecek yemekler nelerdir? Bingöl'ün en meşhur içecekleri nelerdir? Bingöl'ün en meşhur yemekleri, Bingöl'ün en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Bingöl'ün neyi meşhurdur, Bingöl'ün nesi meşhur? Bingöl'ün en meşhur yiyecekleri nelerdir?

BİNGÖL'ÜN NEYİ MEŞHUR?

Bingöl ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayran Çorbası

Tandır

Dut Kavurması

Sorina Pel

Tutmaç Çorbası

Gömme

Mastuva

Kalbur Hurması

Löl

Keldoş

Kaburga Dolması

Bingöl'ün en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.