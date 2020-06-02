Bingöl Havalimanı'nda bulunan yılan doğaya salındı
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Bingöl Havalimanı'nda bulunan yılan doğaya salındı

Bingöl'de havalimanının güvenlik kamerasına ait kablolarının geçtiği menfezde yılan bulundu.

02.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:28

Bingöl'de havalimanının güvenlik kamerasına ait kablolarının geçtiği menfezde yılan bulundu.

Bingöl Havalimanının güvenlik kameralarının bağlantısını sağlayan kabloların bakımını yapan görevli Zeki Türen, temizlik yapmak için kabloların bulunduğu menfezin kapağını açınca yılanla karşılaştı.

Türen, yaklaşık 30 dakika uğraşın ardından menfezden çıkarmayı başardığı yaklaşık 2 metrelik yılanı, tekrar doğal yaşamına bıraktı.

Türen'in yılanı menfezden çıkarma anı arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bingöl Havalimanı'nda bulunan yılan doğaya salındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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