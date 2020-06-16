Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
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Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz

Bingöl'de yaşanan 5.8'lik depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bölgede iki büyük deprem daha bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

16.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:35

Bingöl'de yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi. Görür bölgede iki büyük depremin daha beklendiğini dile getirdi.

Erzincan - Karlıova ve Bingöl - Karlıova arasına ilişkin konuşan Görür, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayı üzerinde hâlâ 2 büyük deprem beklendiğini kaydetti.

Uzman isim, "Erzincan - Karlıova arasındaki fayı hassas hale geldi. Beklenen depremi öne çekmiş olabilir. Doğu Anadolu fayı ile etkileşime girerek, Bingöl - Karlıova arasında deprem beklenen yeri de hassas hale getirmiş olabilir" dedi.

BÖLGEDE DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan bölgede dün saat 09.10'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Önceki gün yaşanan depremden dünkü sarsıntıya kadar 159 artçı yaşandı. Depremde 18 kişi yaralanmış, 1 kişi hayatını kaybetmişti. En çok hasar ise Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar köylerinde görüldü.

Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz

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