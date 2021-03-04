Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (6)
04.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:43
Görgü tanığı Çekmece köyü sakini Davut Bikeç'in kazayı anlatması BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.
Görgü tanığı Çekmece köyü sakini Davut Bikeç'in kazayı anlatması BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.
(6)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir