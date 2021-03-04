Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (6)
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Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (6)

04.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:43

Görgü tanığı Çekmece köyü sakini Davut Bikeç'in kazayı anlatması BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

Görgü tanığı Çekmece köyü sakini Davut Bikeç'in kazayı anlatması BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.
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Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (6)
Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (6)
Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (6)
Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (6)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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