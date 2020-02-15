Bingöl'den, Elazığ'daki depremzedeler için 500 gıda kolisi gönderildi
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Bingöl'den, Elazığ'daki depremzedeler için 500 gıda kolisi gönderildi

Bingöl Valiliği koordinesinde hazırlanan 500 yardım kolisi depremzedelere verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.

15.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:20
Bingöl'den, Elazığ'daki depremzedeler için 500 gıda kolisi gönderildi

koordinesinde hazırlanan 500 yardım kolisi depremzedelere verilmek üzere 'a gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yardım kolilerinin afetzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere Elazığ Lojistik Merkezine teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye genelinde devam eden yardım kampanyaları kapsamında kentte çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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