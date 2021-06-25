Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
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Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı ve Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili "Bölgeden olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi. İl merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıktı.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI"

Deprem haberinin hemen ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı depreme ilişkin, "Bingöl - Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.

AFAD EKİPLERİ SAHADA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Bingöl'deki deprem sonrası Vali ve İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Olumsuz ihbar yok - Haberler
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