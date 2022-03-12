Bingöl'de yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

AA - Bülent Temiz - Güncel
 - Güncelleme:
Bingöl'de yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kar yağışı ve tipi sonucu beyaza bürünen Karlıova ilçesi Kanireş Mahallesi'ne kırsalda yiyecek bulamayan bir tilki indi.

Bir evin önünde gezinirken görüntülenen tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Bu arada, ekiplerin ilçede kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Tır ve kamyonların geçişine izin verilmeyen Bingöl-Erzurum kara yolunda da kontrollü geçiş sağlanıyor.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title