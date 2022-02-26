Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yoluna çığ düştü - Haberler

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Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yoluna çığ düştü

AA, Metin Dere - Güncel
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Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yoluna çığ düştü

Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yoluna iki ayrı noktada çığ düştü.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yoluna iki ayrı noktada çığ düştü.

Karlıova'nın Kızılçubuk köyü yakınlarında minibüsün geçtiği anda düşen çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.

Araçtaki yolcuların küreklerle müdahalesiyle yol kardan temizlendi.

Minibüsün, aynı güzergahta ikinci kez çığ düşmesi sonucu mahsur kaldığı öğrenildi.

Bir süre kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Metin Dere - Güncel

Kızılçubuk, Karlıova, Bingöl, Yedisu, Güncel, Haberler

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