Bingöl'de "Üniversitelerde Kalite Yönetimi ve Kurumsallaşma Süreci" Konferansı

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, "Topluma açılan, toplumun ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışan kurumlar olmalıdır üniversiteler. Üniversiteler, toplumun ihtiyacını giderecek bilimi üretmesi lazım." dedi.

Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen "Üniversitelerde Kalite Yönetimi ve Kurumsallaşma Süreci" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Ersöz, dünyanın çok hızlı bir değişim yaşadığını ve bu değişimle beraber teknolojinin ve insan ilişkilerinin de değiştiğini söyledi.

Ersöz, üniversitelerin topluma ışık tutan araştırma ve üretme merkezleri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversiteler, araştırma yaparken topluma da açılmalıdır. Topluma açılan, toplumun ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışan kurumlar olmalıdır üniversiteler. Üniversiteler, toplumun ihtiyacını giderecek bilimi üretmesi lazım. Sivil toplum örgütleri, iş dünyası, odalar ve sanayicimizle bunu yapmalıyız. Üniversiteler sadece öğrencileri yetiştiren yerler olmamalı. Bunun için gençlerimize öğrenme ve üretme alışkanlığı kazandırmalıyız. İyi muhakeme etme yeteneği ile proje üreten ve uygulayan öğrenciler yetiştirmeliyiz."

İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri Metin Küçük de akademik bir kurumda idari personele de büyük sorumluklar düştüğünü söyledi.

İdari birimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Küçük, "Mümkün ile imkansız arasında, imkansıza en yakın hedefler koymak gerekiyor. Başarmak, yapılan işi sevmekle mümkündür." dedi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, konuşmacılar Ersöz ve Küçük'e plaket takdim etti. Konferansa, Vali Ali Mantı da katıldı.