Bingöl'de Terör Operasyonu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Dallıtepe ve Ortaçanak köyleri bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca Turan-1 operasyonu düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetinde, çatal ayaklı Doçka uçaksavar makineli tüfek, tüfeğe ait 131 fişek, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.