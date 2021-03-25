Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
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Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışmasıBİNGÖL'de, dün sağanak sonrası meydana gelen ve bazı evlerde su baskınlarına neden olan sel felaketinin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması

BİNGÖL'de, dün sağanak sonrası meydana gelen ve bazı evlerde su baskınlarına neden olan sel felaketinin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

Bingöl Belediyesi ekipleri, dün bazı evlerin sular altında kaldığı sel sonrası başlattıkları hasar tespit ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediyede görevli Remzi Çeliker, temizlik çalışmalarına bölge halkının da destek verdiğini belirterek, "Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan koordinesinde, sel felaketinin yaşandığı bölgede temizlik yapmaktayız. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olmak üzere belediyemize ait tüm birimlerimiz, kendi görevlerini sürdürmekte. Birçok ev ve iş yerini sel suyu bastı. Bu kötü manzarayı Allah bir daha yaşatmasın. Ekipler olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması
Bingöl'de, sel sonrası hasar tespiti ve temizlik çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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