Bingöl'de saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.
04.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:00
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. yönetimindeki 31 R 8559 plakalı kamyon,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, samanlar ise yol kenarına savruldu.
Yaralı sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İHA